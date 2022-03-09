Newsweek: ABD ve NATO Ukrayna'daki krizi tetikledi

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 14. günü geride kalırken, Putin'in kararının arka planı da tartışılmaya devam ediyor. Batı medyasının önemli yayınlarından Newsweek'te yayınlanan bir yazıda Ukrayna'daki krizin tetikleyici faktörleri olarak ABD ve NATO gösterildi.

Ted Galen Carpenter imzalı "ABD ve NATO Ukrayna Savaşı'nın Tetiklenmesine Yardımcı Oldu. Bunu Kabul Etmek 'Putin'in Tarafında Olmak' Değildir" başlıklı yazıda, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun "korkunç bir saldırganlık eylemi" olduğu söylenirken, Putin'in hareketinin Ukrayna ve NATO'nun provokasyonlarının "abartılı" bir yanıtı olduğunu belirtildi. Carpenter yaşananlardan çıkardığı sonucun, Batı'da şu anda çok fazla politikacı ve uzmanın yaptığı gibi, "hiçbir provokasyon olmadığını" söylemekten farklı olduğu belirtti.

Rusya hakkındaki daha önceki uyarılar

Carpenter, "NATO'nun Rusya sınırına doğru genişlemesinin mevcut Ukrayna krizinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığında ısrar etmek bu tür çevrelerde özellikle moda oldu." dedi. Yazıda "Rusya'da birçok ve Batı'da birkaç kişinin Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ardından NATO'nun genişlemesinin sonucunun kötü olabileceği uyarılarının dinlenmediği" de ifade edildi.

Carpenter, ABD'nin Soğuk Savaş politikasının mimarı olarak tanımladığı George Kennan'ın 1998'de yaptığı uyarıları da köşesine taşıdı. Kennan, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini "Rusya'nın kademeli olarak oldukça olumsuz tepkiler vereceğini ve politikalarını etkileyeceğini düşünüyorum. Bence bu trajik bir hata" diyerek değerlendirmişti. George Kenan, Washington yönetiminin Rusya'nın temel güvenlik çıkarlarını küçümsediğini düşünürken, Moskova'nın şikayetlerinin ve uyarılarının zamanla daha da keskinleştiğine dikkat çekmişti.

Carpenter hem Bush yönetiminde hem de Obama yönetiminde savunma bakanı olarak görev yapan Robert M. Gates'in 2014'te yayınladığı anılarda Gürcistan ve Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmeye çalışmanın gerçekten aşırı olduğunu söylediğini de aktardı ve Gates'e göre bu girişimlerin "Rusya'nın kendi hayati ulusal çıkarları olarak gördükleri şeyleri pervasızca görmezden gelme" olarak değerlendirdiğini söyledi.

ABD'nin Yanukoviç'i devirmesi

Ted Carpenter hem Kennan hem de Gates'in yorumlarına katıldığını, Putin'in de NATO'nun genişleme hareketlerine başlangıçta Gürcistan üzerinden karşılık verdiğini belirtti. Carpenter, "yavaş öğrenen ABD liderlerinin", Rusya'nın bu uyarısını dikkate almadığını, bunun yerine ABD ve Avrupa'nın 2013-2014 yıllarında Rusya yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e karşı "utanmadan" müdahale başlattığını ifade etti. Carpenter, Yanukoviç 2010 yılında cumhurbaşkanı olduğunda, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası gözlemcilerin seçimleri özgür ve adil olarak tanımladıklarını hatırlattı.

Carpenter, "Demokratik bir sistemde, bir cumhurbaşkanını görevden almanın yasal yolu, belirli bir ülkenin anayasal kurallarına bağlı olarak, parlamentonun güven oyu, görevden alma veya bir sonraki seçimde yenilgiyi kabul etmesidir" dedi. Ancak, dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcı Victoria Nuland ve ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın ortaya çıkan telefon görüşmesi kaydının, ABD'nin Ukrayna müdahalesinin doğrulanmasıydı.

Rusya tarafı, ABD ve NATO'nun Yanukoviç'i alaşağı etmesine cevaben, Kırım'ı ilhak etti. Carpenter yaşanan gerilimi "Yeni Soğuk Savaş ciddi olarak sürmekteydi" diye özetledi.

ABD Ukrayna krizini kaşımaya devam etti

Carpenter, bunlara rağmen ABD'nin geri adım atmadığını, Trump ve Biden yönetimlerinin Ukrayna'ya silah yağdırdığını, Ukrayna'yla ortak tatbikatlar düzenlemeye çalıştıklarını söyledi. 2021 yılı sonundaysa, Kremlin NATO'nun doğuda konuşlandırılmış askeri güçlerinin çekilmesi de dahil olmak üzere birçok güvenlik garantisi talep etti. Rusya'nın Ukrayna konusundaki tavrıysa çok açıktı, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını istemiyorlar, NATO silahları ve askerlerinin ülkede konuşlanmasına karşı çıkıyorlardı.

Carpenter'a göre, işte tam bu noktada, Batı Rusya'nın güvenlik taleplerini reddettiği için "Putin'in yıkıcı ve kapsamlı savaşı" başladı. Ted Carpenter, "Moskova'nın acımasız aşırı tepkisi, kesin bir kınamayı hak ettiğini", ancak ABD ve NATO'nun suçunun da oldukça büyük olduğunu vurguladı. Carpenter, "Bir büyük gücün hakim olduğu bir ittifakı başka bir büyük gücün sınırına taşımak, doğası gereği istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcıdır" diyerek gerilimin sonucunun doğal olduğunu belirtti.

ABD'nin eylemlerini Rusya'nın yaptığını farz edelim

Carpenter'ın bu durum için verdiği örnekse dikkat çekici: "Rusya, Çin, Hindistan veya başka bir rakip ülke, Orta Amerika ve Karayipler'den ülkeleri, liderliğindeki bir güvenlik ittifakına kabul etse ve ardından Kanada'yı resmi veya fiili bir askeri müttefik olarak eklemeye çalışsa, Amerikalıların nasıl tepki vereceği kolayca hayal edilebilir. ABD'nin savaşa girerek karşılık vermesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak Ukrayna, Rusya için Kanada'nın ABD için önemine benzer bir öneme sahip olsa da, liderlerimiz Moskova'nın büyüyen tecavüze pasif bir şekilde yanıt vermesini bekliyordu".

Carpenter, Batı'nın beceriksizlikleri sayesinde dünyanın artık çok daha tehlikeli bir yer olduğunu yazdı.