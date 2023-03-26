Newroz kutlamalarında bir çocuğu döverek öldüren üç polis gözaltına alındı

Diyarbakır'daki Newroz kutlamaları sırasında bir komiser ile iki polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu döverek öldürdükten sonra kaçmıştı.

Komiser Aykut Oral, polis memuru Hayrettin Çakmak ve polis memuru Gökhan Bay'ın yakalanması için polis birimlerinin arama kayıtlarına 'kırmızı kodla' girilmiş ve sınır kapılarına da bildirimde bulunulmuştu.

Halk TV'de yer alan habere göre, üç polis bu gece Ankara'da gözaltına alındı.

Polislerin, kutlamalara katılan 14 yaşındaki bir çocuğu döverek öldürdükten sonra dere yatağına attıkları öne sürülüyor.