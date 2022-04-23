New York'ta yasa teklifi: İçki ve sigara almak isteyenlere biometrik tarama

New York’ta 21 yaş altındakilerin, gece kulüplerine, barlara ve içkili restoranlara girmesi, sigara, tütün veya elektronik sigara satın almasından önce yaşını doğrulamak için yüz tanıma veya parmak izi tarayıcılarının kullanılmasına izin verecek yasa teklifi hazırlandı.

VOA'nın haberine göre, New York Eyalet Senatosu'na Pazartesi günü getirilecek. Yeni yasa tasarısının, kabul edilmesi halinde "sahte kimlik piyasası"nın önüne geçilmesi bekleniyor. New York’ta 21 yaş altındakiler sağladıkları sahte kimliklerle yasadışı olarak bar ve gece kulüplerine girip alkol, tütün ve sigara satın alabiliyordu.

Yeni “Biometri Yasası” tasarısı, New York Eyalet Senatörü James Skoufis tarafından hazırlandı. Yasa eyalet senatosunda kabul edilirse, bar, içkili restoran, gece kulübü, alkol, tütün ve sigara satan işletmeler isterlerse müşterilerine yüz tarama ve parmak izi tarayıcıları kullanabilecek.

Vaşington eyaleti, profesyonel spor etkinliklerindeki seyircilerin güvenlikten geçmeleri için parmak izlerinin tarandığı benzer bir teklifi 2018'de onaylamıştı.