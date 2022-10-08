New York'ta olağanüstü hal ilan edildi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Cuma günü 30 günlük olağanüstü hal ilan etti. Kente binlerce göçmenin gelmesi üzerine alınan karara ilişkin konuşan Adams, bunun New York'a 1 milyar dolara mal olacağını da sözlerine ekledi.

Hareket, birkaç ABD eyaletinin güney sınırından New York kenti de dahil olmak üzere Demokrat valilerin yönetimde olduğu bölgelere binlerce göçmen göndermesini takiben geldi.

Gazetecilere konuşan Adams, kentin "insani kriz" içinde bulunduğunu öne sürerken, New York'ta 61 binden fazla insanın barınaklarında barındığını ekledi. Barınaklardaki insanların neredeyse üçte birisinin çocuk olduğunu söyleyen Adams, mevcut durum için "Amerikan siyasi dinamiklerini" suçladı.

Vali, "Binlerce sığınmacı New York'a otobüsle götürüldü ve haber vermeden, koordinasyona veya özen gösterilmeden bırakıldı ve her gün daha fazlası geldi." dedi.

Kent 1 milyar dolar harcayacak

Adams, göçmen sayısının yakında 100 bine ulaşacağı ve New York'un krizi yönetmek için yalnızca mevcut mali yılda 1 milyar dolar harcamak zorunda kalacağı konusunda uyardı.

Cumhuriyetçi Teksas Valisi'nden yanıt: 'İki yüzlüler'

Açıklamaya yanıt olarak, Teksas Valisi Greg Abbott, Adams'ı "tam bir ikiyüzlü" olarak nitelendirdi ve belediye başkanının "kutsal kentindeki birkaç bin göçmen hakkında şikayet etmek" yerine Başkan Joe Biden'a "işini yap" demesi gerektiğini ekledi.

Son aylarda, her ikisi de Cumhuriyetçi olan Abbott ve Arizona Valisi Doug Ducey, sınır krizini ön plana çıkarmak için otobüsler dolusu göçmeni New York ve Washington'a göndermeye başladı.