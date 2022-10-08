New York'ta göçmenler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD New York'ta göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındığı duyuruldu.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, "yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için" şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.
Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.
Adams, 5 bin çocuğun da okullara kaydettirildiğini belirtti.