New York'ta 7 bini aşkın sağlık emekçisi greve gitti

New York'ta iki büyük sağlık kuruluşunda çalışan ve sayıları 7 bini aşan hemşire ve sağlık emekçisi, personel yetersizliği ve düşük maaşları protesto amacıyla greve gitti.

Manhattan'daki Mount Sınai ve Bronx'taki Montefiore Tıp Merkezi önünde toplanan 7 binden fazla sağlık emekçisi, New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA) sendikasının düzenlediği greve destek verdi.

Birçok farklı sendika tarafından da desteklenen grevle ilgili açıklamada bulunan Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi (AFL-CIO) Başkanı Mario Cliento da "Grev yapmaktan başka seçenek kalmadığını" belirtti.

Cliento, "Bu hastanelerin, hemşirelerin her gün hastaları için yaptıkları fedakarlıkları bu kadar hiçe sayması akıl almaz. Bu hemşirelere yönelik muameleleri, salgın sırasında sağlık kahramanlarına yönelik övgü dolu sözlerinin tamamının boş olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca devam eden grevde sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle, daha adil çalışma şatları, istihdam ve ücret artışı konusundaki taleplerini dile getirirken New York'ta 43 bin üyesi bulunan NYSNA yöneticileri de diğer hastane yönetimlerine büyük oranda kabul ettirdikleri talepleri bu iki hastaneye karşı da sonuna kadar savunacaklarını kaydetti. (AA)