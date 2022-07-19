New York Times: Rusya net bir plana sahip ve hedefine ulaşacağına inanıyor

ABD menşeli The New York Times gazetesinde yer alan bir görüş yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili "Rusya'nın tüm hedeflerine ulaşacağını inanıyor ve şimdi net bir plana sahip" değerlendirmesi yapıldı.

Tatyana Stanova tarafından kaleme alınan yazıda, Moskova'nın Kiev'i alma fikrinden vazgeçerek hızla daha gerçekçi hedeflere yöneldiği belirtildi ve Lugansk'ın ele geçirilmesiyle de bu görüşün doğrulandığının altı çizildi.

Batı'da Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alamayacağına inanıldığı aktarılan yazının devamında "Bay Putin zamanın kendisinden yana olduğuna inanıyor. Batı'nın askeri desteği sınırlarını gösterirken, Washington herhangi bir kırmızı çizgiyi aşarak Bay Putin'in gazabına uğrama riskini almaya hazır olmadığını gösterdi" denildi.

Bir sonraki hedefin "Kiev'i teslim olmaya zorlamak" olduğu kaydedilen yazıda, bu teslim olmanın sonuçları arasında "ulusal kahraman" olduğu öne sürülen faşist Bandera'ya verilen desteği suç haline getirmek, sokakları yeniden adlandırmak, tarih kitaplarını yeniden yazmak ve Rusça konuşan nüfusun eğitim ve kültürde baskın bir konuma gelmesini garanti etmek gibi maddeler sayıldı. Bilindiği üzere 2014 Darbesi'nin ardından Rusça'nın kullanımına yasak getirilmesi ve Ukraynacanın "hakim millet dili" olması gündeme gelmişti.

'Kiev kendiliğinden düşecek'

Putin'in algısında "iyi Batı" ile "kötü Batı" şeklinde iki farklı Batı olduğu vurgulanan yazıda, "İyi Batı, Macaristan'da Viktor Orban, Fransa'da Marine Le Pen ve hatta ABD'de Donald Trump gibi bir dizi liderle statükoya yavaş yavaş meydan okurken, kötü Batı azalıyor. Bay Putin, yüksek enflasyon ve artan enerji fiyatları gibi sonuçların iyi Batı'yı besleyeceğine ve insanların mevcut statükoya karşı ayaklanmasına yardımcı olacağına inanıyor" yorumu yapılırken, geleceğe dair ise şu öngörülere yer verildi:

"Kremlin'in Ukrayna'nın savaştan bitkin düşüp normal bir şekilde işlev görememesini ve büyük ölçüde moralinin bozulmasını beklediği bir-iki yıl içinde, kapitülasyon koşulları olgunlaşacaktır. Bu aşamada Kremlin'in hesabı, iktidar elitlerinin bölünmesi ve savaşı sona erdirmek isteyen bir muhalefetin birleşerek Zelenskiy'i devirmesidir. Böylece Rusya'nın Kiev'i askeri olarak ele geçirmesine gerek kalmayacak, Kiev kendiliğinden düşecektir. Bay Putin görünüşe göre bunu engelleyebilecek hiçbir şey görmüyor."