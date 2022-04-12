New York metrosunda saldırı: Yaralı sayısı arttı

Güncelleme - 18: 57

New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.

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Güncelleme - 16:39

ABD’nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, çok sayıda kişinin vurulduğu aktarıldı.

New York itfaiyesi Brooklyn metro istasyonunda patlayıcılar tespit edildiğini, saldırıda en az 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve olayın ardından kaçan saldırgan henüz yakalanamadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın New York’ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, “Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde” dedi.