New York Fed Başkanı: Enflasyon bastırılana kadar faizler yükselmeli

Wall Street Journal'a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon aşağı gelene kadar faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi gerektiğine inananlardan olduğunu vurguladı.

"Bir süre için sınırlayıcı bir politikaya sahip olmamız gerekli" diye konuşan Williams, "Bu, bizim çok kısa bir dönem için uygulayacağımız ve sonra rota değiştireceğimiz bir politika değil" dedi.

Faiz oranlarının nereye kadar gittiğini görmek istediği konusunda bilgi vermeyen Williams, enflasyonun düşürülmesi için reel faizin pozitif olması gerektiğine inandığını belirtti.

Fed'in hali hazırda politika faizi yüzde 2,25-2,50 arasında ve enflasyonu ölçmek için dikkate aldığı çekirdek PCE ise Temmuz'da yüzde 4,6 oldu.