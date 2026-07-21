Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve kardeşi hakkında hapis istemi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada hüküm giyen Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve kardeşi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu İbrahim Bahtiyar ile tutuksuz Mehmet Bahtiyar’ın “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adliye yakınındaki araçta iki tabanca bulundu

İddianameye göre polis ekipleri, Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılandığı davanın 16 Nisan’da görülen duruşması sırasında Diyarbakır Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Adliyenin arkasında park halinde bulunan bir araçtaki İbrahim ve Mehmet Bahtiyar’ın “heyecanlı ve tedirgin” davrandığını belirten ekipler, otomobilde yaptıkları aramada iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi buldu.

‘Tehdit edildiğim için aldım’

İbrahim Bahtiyar, ifadesinde Narin Güran’ın ailesinden tehditler aldığını ileri sürdü. Kendisiyle ailesini korumak amacıyla silahları yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği bir kişiden satın aldığını söyleyen Bahtiyar, tabancaların ruhsatsız olduğunu kabul etti.

Bahtiyar, silahları babasının duruşmasının görüldüğü gün güvenlik amacıyla yanında bulundurduğunu, amcası Mehmet Bahtiyar’ın ise araçtaki tabancalardan haberi olmadığını savundu.

Mehmet Bahtiyar da duruşma nedeniyle adliyeye geldiğini, yeğenlerini araçta görünce yanlarına oturduğunu ve tabancalardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Savcılık ifadeleri inandırıcı bulmadı

İddianamede Mehmet Bahtiyar’ın aracın sürücü koltuğunda bulunduğu, araca hâkim konumda olduğu ve silahların gözle görülebilecek yerlerde durduğu belirtildi.

Savcılık, Mehmet Bahtiyar’ın silahlardan haberi olmadığı yönündeki ifadesinin “suçtan kurtulmaya yönelik”, İbrahim Bahtiyar’ın iki tabancanın da kendisine ait olduğunu söylemesinin ise amcasını koruma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Her iki sanık hakkında kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe bulunduğu kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar’a 17 yıl hapis verilmişti

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar’a önce “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, 16 Nisan’daki duruşmada “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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