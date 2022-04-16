Nevşin Mengü'den 'tacizci' yanıtı: Bir tür toplumsal infiali körüklemek istiyorlar

Fox TV'deki Orta Sayfa programında Pakistan uyruklu bir tacizciye ilişkin yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada kendisine ilişkin yapılan bir yoruma yanıt veren Nevşin Mengü, "Kimi insanların söylediklerini çarpıtıp hedef haline getirmek, bir tür toplumsal infiali körüklemek istiyorlar" dedi.

Mengü, yayında "Ülkemize gelen Pakistanlılar TikTok’ta Türk kadınların videolarını çekiyorlar, paylaşıyorlar. Şimdi çok ilginç. O kadar yanlış bir şey yaptığının farkında değil ki adam. Bir kız görmüş, kızın kalçasına odaklanıyor falan. Espri yapıyor kendince. Sonra kendi suratına döndürüyor. Yani taciz olduğunun farkında değil" ifadelerini kullanmıştı.