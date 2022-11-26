Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a: Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube kanalında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilişkin bir göndermede bulundu.

Mengü, Varank’ın İmam Hatip mezunu olduğunu ve ODTÜ'yü kazandığını hatırlatırken, “Varank’ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ’ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Anlatabiliyor muyum? Hatırlayın o dönem sorular, öyle dönemler oldu” ifadesini kullandı.

Varank, Mengü'ye sosyal medya üzerinden "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" yanıtını verdi.

Mengü ise bu mesaja şöyle karşılık verdi: "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim. Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!"