Nevşehir'de yangın: Altı kişi hastaneye kaldırıdı

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.

Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen altı kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu dairede büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesine göre yangının prize takılan şarj aletinden çıkmış olabileceği belirtildi.