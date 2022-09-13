Netflix, Türkiye ücretlerine yüzde 20 zam yaptı.
Zam sonrası temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL, özel paket ise 93,99 TL'ye çıktı.
Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 70'i buldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Netflix'ten bir zam kararı daha
Netflix, Türkiye ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 70'i buldu.
Haber Merkezi
Netflix, Türkiye ücretlerine yüzde 20 zam yaptı.
Zam sonrası temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL, özel paket ise 93,99 TL'ye çıktı.
Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 70'i buldu.