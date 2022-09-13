Netflix'ten bir zam kararı daha

Netflix, Türkiye ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 70'i buldu.

Haber Merkezi

Netflix, Türkiye ücretlerine yüzde 20 zam yaptı.

Zam sonrası temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL, özel paket ise 93,99 TL'ye çıktı.

Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 70'i buldu.

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