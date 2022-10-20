Netflix’te şifre paylaşma dönemi kapanıyor: Tarih verdiler

Dizi ve film platformu Netflix, şifre paylaşımı yaparak, bir hesabı, birden fazla kişinin kullanmasını engellemeyi planlıyor.

Aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların aynı evden kullanılıp kullanılmadığı, cihazların IP adresi, cihaz kimliği ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılarak tespit edilecek.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Netflix’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Hesap paylaşımından para kazanmak için iyi düşünülmüş bir yaklaşım geliştirdik ve bunu 2023’ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız. Hesap paylaşanlara, Netflix profillerini kendi hesaplarına aktarma ve paylaşanlara aileleri veya arkadaşları için ödeme yapmak istiyorlarsa cihazlarını daha kolay yönetme ve alt hesaplar (“ekstra üye”) oluşturma için olanak sunacağız. Daha düşük fiyatlı reklam destekli planımızın olduğu ülkelerde, hesap paylaşanlar için profil transfer seçeneğinin özellikle popüler olmasını bekliyoruz.”