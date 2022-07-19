Netflix'e çalışma koşulları nedeniyle dava açıldı

Netflix'in reality şovlarından biri olan Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, platforma iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de dava açtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve Netflix'e karşı açtığı davada, yemek ve suya erişimleri engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.

Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell ayrıca 'insanlık dışı çalışma koşullarının' oluşturulduğunu dile getirerek yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini aktardı.

Hartwell, uykusuzluk, gıda ve suya erişememe gibi durumların etkisinden ancak birkaç günde kurtulduğunu dile getirdi.

CNN'e bir röportaj veren Hartwell, parlak ışıklar altında uzun saatler çalışmaktan ötürü zorlandığını anlattı.

Parası ödenmeyen saatlerinin ücretini ve maddi tazminat talep eden Hartwell, gıda ve su yokken aç karnına alkol tüketmenin teşvik edildiğini dile getirdi.

Yapım şirketi Kinetic Content, Variety dergisine bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.