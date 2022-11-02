Netflix dizisindeki Demirtaş ayrıntısını yandaşlar hedef aldı

Ana karakterinin ismi de Seher olan 'Shards Of Her' isimli dizinin yönetmen koltuğunda Cho Li'nin oturuyor. Suç, gizem ve gerilim türüne dahil olan dizinin başrollerinde ise Hsu Wei-ning,Toby Lee ve Alyssa Chia yer alıyor.

Diziyi gündem haline getiren ayrıntı ise ilk bölümünde birkaç kez eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher isimli kitabının Çincesine yer verilmesi oldu.

Bir sahnede erkek başrol oyuncusu Seher ismindeki ana karaktere Demirtaş'ın kitabını tanıtarak, "Bu kitabın ismi de Seher" diyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, iktidara yakınlığıyla bilinen yayın organları ise Demirtaş'ın kitabına birkaç sahnede yer verilmesine tepki gösterdi ve bunu "teröre destek" olarak lanse etti.

'Netflix şimdi de teröre destek vermeye başladı'

Takvim gazetesi, "Netflix şimdi de teröre destek vermeye başladı" diyerek haberi sundu. Yeniakit, haberi "Netflix'ten teröristlerin güzellendiği o kitaba destek" başlığıyla verirken ahaber'in başlığı ise "Bu kezde Selahattin Demirtaş güzellemesi. Terörden hapis yatan HDP'linin Seher adlı kitabına reklam" oldu.