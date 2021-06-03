Netanyahu'nun başbakanlığı sona eriyor: İlk açıklamasını yaptı

İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun başbakanlığına son verecek yeni koalisyon hükümeti için dün gece muhalefet partilerinin anlaşmaya varmasının ardından Netanyahu ilk açıklamasını yaptı.

Aşırı sağcı Yamina partisinin lideri Naftali Bennett ve Gelecek Var (Yesh Atid) partisinin lideri Yair Lapid tarafından dün gece yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Netanyahu bugün yaptığı açıklamada İsrail parlamentosu Knesset'in "tüm sağ oylarla seçilen üyelerinin" yeni koalisyona karşı çıkması gerektiğini savundu.

Yeni koalisyon hükümetini "solcu" ve "tehlikeli" diye niteleyen Netanyahu, aşırı sağcı olarak bilinen Bennett'i ise Birleşik Arap Listesi'nin bazı taleplerini kabul ettiği için "satış yapmak"la da suçladı.

Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak giren Bennett, mecliste güven oyu alırsa 12 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'yu koltuğundan eden isim olacak. Ancak Knesset'ten yeni hükümetin onay almasının birkaç hafta sürebileceği belirtiliyor.

İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum" sözleriyle de biliniyor. Bennett bir teknoloji firmasının da patronu olarak İsrail'in dolar milyonerleri arasında bulunuyor.