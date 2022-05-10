Nesin Vakfı'nın hesapları bloke edilmişti: 'Rabıta Vakfı hedef gösterip tehdit etti'

Yazar Aziz Nesin tarafından 1973’te İstanbul Çatalca’da kurulan Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının 5 Nisan'da İstanbul Valiliği ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla bloke edildiği duyurulmuştu.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, engelleme 2017’de vakfın sosyal medya üzerinden yardım kampanyası yürüttüğü iddiasıyla başladı. İsmailağa Cemaati'ne ait olduğu belirtilen Rabıta Vakfı, Nesin Vakfı’nın yakınında bir araziye yerleşti. Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, bu yerleşimin ardından Rabıta Vakfı’nın çeşitli nedenlerle Nesin Vakfı’nı hedef gösterip tehdit ettiğini dile getirdi.

'50 yıllık kurum bir günde felç edilmek istendi'

Banka hesaplarının engellenme kararını ve Rabıta Vakfı’nın süreçteki pozisyonunu anlatan Cihangiroğlu, yaklaşık beş yıl önce vakfın yanındaki araziyi bağışçıların kendi rızalarıyla yardım etmeleri sonucunda satın aldıklarını belirtti. Süleyman Cihangiroğlu, “Bunu bahane ederek hesaplara koydukları engellemeyle 50 yıllık koca kurum bir günde felç edilmek istendi. Varsayalım ki Nesin Vakfı’nın böyle bir kabahati oldu ki, bu asla söz konusu değil. Vakıf, kuruluş amacı içerisinde bağış kabul etme hakkı olan bir kurum” ifadelerini kullandı.

Engelleme işlemlerinden sonra avukatlar aracılığıyla genel müdürlükle iletişime geçtiklerini belirten Cihangiroğlu, “Kendilerine sadece ‘Blokeyi ne gerekçeyle koydunuz? Lütfen bununla ilgili yazıyı bize iletebilir misiniz?’ diye sorduk. Genel müdürlük, ‘Bizim yetkimiz var, yetkimizi kullandık. Size hesap vermek, herhangi bir yazı da vermek zorunda değiliz. Bizi istediğiniz yere şikâyet edin’ dediler” ifadelerini kullandı.

'Birçok yere şikâyette bulunduk'

Banka hesapları engellendikten sonra yeni hesap açtıklarını söyleyen Cihangiroğlu, “Elden gelen bağışları yeni açtığımız hesaplara yatırdık, kurumu döndürmeye çalıştık. Bayramdan önceki son mesai gününde çalışanların maaşlarını bayramdan önce ödeyelim dedik. O parayı yatırdığımız hesap da o gün engellendi” dedi. Şimdiye kadar birçok yere Rabıta Vakfı’yla ilgili şikâyette bulunduklarını ancak hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Cihangiroğlu, “Rabıta Vakfı’ndan bir kişi aylarca vakfımızın fotoğraflarını çekti. Bizim sokak kameralarından bunu tespit ettik. Jandarmaya şikâyet ettik. Şikâyet dilekçemizi verirken jandarmanın önünde bana saldırdı” ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı’yla tartışmalar başladıktan sonra bu problemlerle karşılaştıklarını belirten Cihangiroğlu, “Bir gece 23.00’te yüksek ses ve ses sistemiyle ibadet etmeye başladılar. Arayıp ‘Çocuklarımız uyuyor, rica etsek bunu daha makul saatlerde yapabilir misiniz?’ dedik. Bunu söyledikten sonra hakkımızda düşmanlaştırma söylemine başladılar” dedi.

Rabıta Vakfı’nın sitesindeki telefon numarasını açan yetkili kişiyse "Burası vakıf değil" diyerek telefonu kapattı.