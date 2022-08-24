Nersoy Tekstil'de direnişe geçen işçiler gözaltına alındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Nersoy Tekstil’de çalışan işçiler, bir süre önce Öz İplik İş’e üye oldu. Sendikaya üye olan 5 işçinin işten çıkartılmasının ardından fabrika önünde 2 gündür örgütlenme çalışmasına devam eden sendikacıların protestolarını sona erdirmeleri istendi.
Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Mehmet Çakır, 5 işçiyle birlikte fabrika önünde devam eden örgütlenme çalışmalarının sona erdirilmesini istendiğini söyledi. İşten çıkarılmalarını protesto etmeye devam eden sendikacılar polis tarafından gözaltına alındı.
İHA'ya konuşan Çakır olayı şu şekilde anlattı: