Nelson Sargento yaşamını yitirdi

Eğer işçi bilseydi anlamayı gününün değerini,

En az iki katı olduğunu ücretinin,

Ama bilmek istemedikçe,

Kalacak herhangi bir tufeylinin

Adsız kölesi olarak...

Brezilya Komünist Partisi, Brezilya halk kültürünün büyük ismi ve sembol sanatçısı Nelson Sargento'nun 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle doksan yedi yıllık yaşamının sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, sanatçı hakkında şu ifadeler yer alıyor: Sambanın ve Brezilya halk müziğinin yılmaz savunucusu Nelson Sargento sambanın kapitalist piyasanın çıkarlarına hizmet için kullanılmasına karşı büyük bir mücadele vermişti. Burjuva hegemonyasına karşı, şarkılarında mazlum insanların ağıtlarını, acılarını, mücadelelerini, hayallerini ve aşklarını anlattı. Çalışan insanların haklarına duyarlı bir insan olarak Brezilya Komünist Partisi dostuydu. Saygıyla anıyoruz.