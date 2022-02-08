Neil Faulkner yaşamını yitirdi

Eserleri Yordam Kitap tarafından Türkçeye çevrilen İngiliz Marksist arkeolog ve tarihçi Neil Faulkner 4 Şubat günü 64 yaşında yaşamını yitirdi. Faulkner’in yedi aydır agresif şekilde ilerleyen lenfoma (lenf kanseri) hastalığının bulunduğu öğrenildi. Arkadaşları ve yakın çevresi Marksist düşünürün, hastalığı devam ederken de üretmeye devam ettiğini belirtti.

Neil Faulkner yazarlık, okutmanlık, ören yeri kazı sorumluluğu, kimi zaman da televizyon yayıncılığı yapmaktaydı.

Eğitimini King’s College (Cambridge) ile Arkeoloji Enstitüsü’nde (UCL) tamamlayan Faulkner, Bristol Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Military History dergisi editörü ve NADFAS okutmanı olarak çalışıyordu.

Faulkner ayrıca, Sedgeford Tarih ve Arkeoloji Araştırması Projesi (Norfolk), Büyük Arap Ayaklanması Projesi (Ürdün) ve Büyük Savaş Arkeoloji Grubu’nda (Birinci Dünya Savaşı arkeolojisi üzerine uzmanlaşan saha çalışmaları birimi) ortak editörlük görevi yürüttü.

Eserlerinden bazıları Yordam Kitap tarafından Türkçeye kazandırılan Faulkner’in başlıca çalışmaları şöyle: