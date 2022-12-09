Negehan Alçı: Devlet tarikatlara cerrahi bir müdahale yapmalı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tarikatların denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Yeter artık bu kimi tarikatlardaki kadın ve çocuk istismarı rezaletleri. Devlet tüm tarikatları ismen yasal kayıt altına almalı ve bu işe sıkı teftiş ile gerekirse cerrahi bir müdahale yapmalı… Başka çözüm yok” dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarikatların yasal zemine kavuşması gerektiği görüşünü de savunan Alçı şunları kaydetti:

"Bakın Atatürkçü kesimin çok sevdiği bir isim olan İsmail Saymaz senelerdir bu tarikatlar meselesiyle uğraşıyor ve birçok skandalı da İsmail açığa çıkardı. O da bu konuda çözüm olarak tarikatların yasal zemine kavuşmasını ve bu sayede devletin denetimine alınması gerektiğini savunuyor. Yasal zemin olursa hiçbir tarikat gizlenemez. Hepsi şeffaflaşmak zorunda bırakılır. O durumda gizlenmeye devam eden olursa da FETÖ’nün başına gelenler onların da başına gelir. Atatürk ilkelerine bağlılığını herkesin bildiği İsmail Saymaz bu çözümü savunuyor ve çok haklı.

Mevcut kanuni durumda hiçbir tarikatın kendisini yasal olarak ifade edememesi onların saydam olmayan ortamda bu iğrençlikleri yapmasının önünü açıyor."