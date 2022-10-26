İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik "Nefes-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. (AA)
Nefes-2 Operasyonu başladı: 198 gözaltı kararı
Kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütüne üye olduğu belirlenen 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi