NEF Kandilli şantiyesinde işçilerin bekleyişi sürüyor: 'Ücretler ödenene kadar ayrılmayacağız'

İstanbul Üsküdar'daki NEF Reserve Kandilli projesinde çalışan inşaat işçilerinin ücret alacakları için başlattığı eylem sürüyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işçilerin şantiye içerisindeki bekleyişlerini sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, ödeme sözü verilen pazartesi gününe kadar bekleyişin devam edeceği belirtilirken, bugün şantiyedeki işçilerle bir araya gelinerek dayanışmanın büyütüldüğü ifade edildi.

İşçiler, ücretlerinin tamamı ödenene kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını vurguladı.

NEF Yapı Kandilli projesinde şantiye içerisindeki bekleyişimize ödeme sözü verilen pazartesi gününe dek devam ediyoruz. Bugün şantiyedeki arkadaşlarımızla bir araya geldik ve dayanışmamızı büyüttük. 🚩Ücretlerimizin tamamını alana dek hiçbir yere ayrılmıyoruz. https://t.co/ZaT1GMyUxA — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 13, 2026

Yaklaşık 200 işçinin alacağı bulunuyor

Nef Reserve Kandilli projesinde yüklenici Metreküp İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 200 işçi, aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 11 Kasım'da şantiyede eylem başlatmıştı.

İşçiler, 12 Kasım'da eylemlerini Metreküp Holding'in Maslak'taki merkezinin bulunduğu Olive Plaza önüne taşımış, ücret, yevmiye, fazla mesai ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesini talep etmişti.

Patronların Ensesindeyiz'in çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde işçi temsilcileri ve avukattan oluşan heyet şirket yetkilileriyle görüşmüştü. Görüşmelerin ardından ödeme yapılabileceği ifade edilmiş, ancak taşeronların alacakları konusunda somut bir adım atılmamıştı.

Metreküp İnşaat'ın konkordato sürecine girmesinin ardından alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, hakları ödenene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

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