Nedim Şener ve Hilal Kaplan reddetmişti, yanıt geldi: 'Gönderdiğim 'caps'ler DM'de duruyor'

halktv.com.tr'de dün "Aktrollerin caps’çisi halktv.com.tr’ye konuştu" sunumuyla yayımlanan haberde, haber kaynağı, hazırladığı 'caps'leri Nedim Şener ve Hilal Kaplan'a da attığı iddiasında bulunuyordu.

Kaynağın röportajdaki bu ifadesi iki isim tarafından reddedilirken, halktv'ye 'operasyon ve tetikçilik' yapmak gibi suçlamalar yöneltildi. Halktv'den yapılan açıklamada, "Seyhan Avşar konuşma sırasında sözkonusu ifadeleri kanıtlanıp kanıtlanamayacağını röportaj sırasında sormuş ve kaynağın kendisine yazışmalarını göstermesi sonrasında bu ifadeler haberde yer almıştır" denildi.

Açıklamada "Salt habercilik saikiyle yapılan röportajın 'tetikçilik' olarak yorumlanmasını bağımsız habercilikten sapmayan kurumumuza yönelik bir yandaş medya rutini haline gelen mesnetsiz, dayanaksız saldırıların bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. İ.S.'nin yazışmalarında 'paylaşımlarımı atardım' yönündeki ifadesinin daha ötesinde 'yazdığı mesajlara yanıt aldığı' da site yönetimi tarafından teyit edilmiştir. İ.S'nin konunun kişisel yazışmalar olduğunu ve adını saklı tutmak amacıyla yazışma görüntülerini olası hukuki süreçte mahkemede sunulabileceğini belirtmesi üzerine karara saygı duyulmuştur. halktv.com.tr haberinin arkasındadır ve saldırılara karşı hukuki mücadeleye hazırdır. halktv.com.tr kaynağı ile bir kez daha yüz yüze görüşerek, tepkilerle ilgili görüşünü sordu" ifadesine yer verildi.

İşte yeni söyleşi

*Önceki söyleşinizde gazetecilere ve siyasetçilere caps’ler attığınızı söylediniz. Bu caps’leri atınca kendilerinden nasıl tepkiler aldınız? Onlarla nasıl iletişim kurdunuz ve konuşmalarınızın içeriği neydi?

Bazıları güzel olmuş yazıyor, bazıları nötr kalıyordu. İletişimi DM yoluyla kuruyorduk çünkü takipleşiyorduk. Konuşma içeriği genellikle ‘bu caps’i kullanır mısınız’ niteliğindeydi.

*Gazeteciler ve siyasetçiler çıkıp da sizin için ‘Yalan söylüyor’ derlerse ne dersiniz?

Yalan söylemiyorum çünkü DM’ yazışmalarım duruyor. Ek olarak neden yalan söyleyeyim ki? Bir zamanlar gönül verdiğim camiaydı. Kaldı ki bu kişilere karşı bir antipatim yok, hiç olmadı.

*Yayınlanan haberimizde ismini verdiğiniz gazeteciler dava açacaklarını söylediler. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz?

Dava açmak en doğal haklarıdır. Eğer dava süreci gelirse DM’den gazetecilere, siyasetçilere ve AK Parti için tweet atan kişilere gönderdiğim caps’leri mahkemeye sunabilirim.