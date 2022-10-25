Nedim Şener dava açtı: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener’in açtığı dava nedeniyle dün gece saatlerinde Ankara’da kaldığı otelde gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yurter Özcan bugün Ankara Adliyesi'nde ifade verecek

Yurter Özcan, "Dün gece saat 2’de Ankara’da kaldığım otelde gözaltına alındım. Karakolda tebliğ yapıldıktan sonra, serbest kaldım. Bugün Ankara Adliyesi’nde ifade vereceğim" ifadelerini kullandı.

CHP ABD Temsilcisi Yuter Özcan gözaltına alınma sebebini şu ifadelerle açıkladı:

"Bugüne kadar 2 ayrı tazminat davası kazandığım Nedim Şener’in, tazminata mahkum edildiği aynı Twitter yazışmasından dolayı bana hakaret davası açtı.

Normal süreçte duruşma günü ifadeye gelmediğim takdirde yakalama kararı çıkartılması gerekirken hukuka ve usule aykırı şekilde dün akşam bir yakalama kararı çıkartıldı ve anormal bir şekilde bu konuda kolluk güçleri görevlendirildi.

Kolluk güçlerinin bana sadece tebligat yapacaklarını söyleyerek bu tebligatın her zaman olması mümkünken, beni gece 2’de otelde göz altına alma kararı, itibar suikastinden başka birşey değil."