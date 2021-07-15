Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi projesine 'zikir' iptali

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz çiftinin boşanma davası sonuçlanırken, Nagehan Şaşmaz'ın çocuklarının tarikat merkezine götürülmemesine yönelik talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Konu basının gündemine gelirken, Şaşmaz'a yönelik tepkiler artmıştı.

Bu süreç devam ederken Necati Şaşmaz'ın yapımcı Polat Yağcı'yla Kurtlar Vadisi Kaos adını verecekleri diziyi çekme planı yaptığı ortaya çıktı. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağcı dizi için Show TV ile masaya oturdu. Üstelik Polat Alemdar'ın özel jetiyle Pensilvanya'ya gittiğini ve uçaktan indiğini gösteren bir de teaser çekildi. Oyuncu görüşmeleri başladı.

İddiaya göre Show TV aynı dönemde 8 yaşındaki oğlu ile zikir çekerken görüntüleri ortaya çıkan Necati Şaşmaz hakkında çıkan haberlerden rahatsız olup projeden vazgeçti.