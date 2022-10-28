Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanınan ve bir tarikatın müridi olan oyuncu Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şaşmaz'ın anjiyo olduğu, 3 saat süren müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.