Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanınan ve bir tarikatın müridi olan oyuncu Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Şaşmaz'ın anjiyo olduğu, 3 saat süren müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Necati Şaşmaz dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanınan ve bir tarikatın müridi olan oyuncu Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Şaşmaz'ın anjiyo olduğu, 3 saat süren müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.