Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Necati Şaşmaz dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanınan ve bir tarikatın müridi olan oyuncu Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 

Şaşmaz'ın anjiyo olduğu, 3 saat süren müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.