Nebati’ye herkesin merak ettiği iddialar soruldu: Açıklama yapacak mısınız?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye 2011’den sonra Türkiye’ye giren kaynağı belirsiz finansmanı sordu.

Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde kaynağı bilinmeyen finansman hareketlerinin izlendiği ‘Net Hata ve Noksan Hesabı’ kaleminin yıllara göre tablosunu paylaştı.

1992-2022 yılları arasını kapsayan istatistiklere göre 2011 yılından sonra Türkiye’ye kaynağı belirsiz finansman girişinin artığına dikkat çeken Öztrak, “Son 11 yılda ülkeye kaynağı belirsiz şekilde giren finansmanın toplamı 74 milyar $'ı buldu” dedi.

Öztrak: Doyurucu açıklama yapacak mısınız? 

Öztrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sn. @NureddinNebati ve @Merkez_Bankasi 2011'den sonra ne oldu da, ülkemize kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı? Bu konuda milletimize doyurucu bir açıklama yapacak mısınız?”