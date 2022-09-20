Nebati’ye herkesin merak ettiği iddialar soruldu: Açıklama yapacak mısınız?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde kaynağı bilinmeyen finansman hareketlerinin izlendiği ‘Net Hata ve Noksan Hesabı’ kaleminin yıllara göre tablosunu paylaştı.

1992-2022 yılları arasını kapsayan istatistiklere göre 2011 yılından sonra Türkiye’ye kaynağı belirsiz finansman girişinin artığına dikkat çeken Öztrak, “Son 11 yılda ülkeye kaynağı belirsiz şekilde giren finansmanın toplamı 74 milyar $'ı buldu” dedi.

Öztrak: Doyurucu açıklama yapacak mısınız?

Öztrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sn. @NureddinNebati ve @Merkez_Bankasi 2011'den sonra ne oldu da, ülkemize kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı? Bu konuda milletimize doyurucu bir açıklama yapacak mısınız?”