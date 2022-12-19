Nebati'nin kardeşi: Laiklik İslam'la bağdaşmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşinin yüksek lisans tezinde laikliği eleştirdiği ortaya çıktı.

Oda TV'den Masum Gök'ün haberine göre, Şeyhmus Nebati 2016 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Kuran'da tağut kavramı" adlı bir tez yazdı. Türkiye bir sokak röportajında irticayı savunan küçük çocuğu konuşurken yüksek lisans tezinde laik demokratik sistemi eleştiren Şeyhmus Nebati'nin laikliği tağut olarak nitelemesi tepki çekti.

Şeyhmus Nebati tezinde şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset tarzı belirleme açısından en ciddi problem, devletin laiklik prensibini esas aldığı, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdir. ‘Tâğut’ kavramını incelediğimiz bu çalışma göstermiştir ki, laik sistemler Allah’ın razı olmadığı sistemlerdir ve ‘tâğut’ kavramına dahildirler. Bu yüzden reddedilmeleri imanın gereğidir. Konunun, Müslümanların maslahatı gözetilerek fıkıh açısından geniş bir şekilde araştırılması gerekmektedir."

'Laiklik İslam'la bağdaşmaz'

Şeyhmus Nebati, yüksek lisans tezinde laikliğin İslam'la bağdaşmayacağını belirterek "Bugün ne yazık ki çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu ülkeler de dahil olmak üzere neredeyse bütün dünya devletleri hüküm ve teşri hakkını Allah’tan başkasına vermeyi tartışmaktadır. Sosyalist veya kapitalist ekonomik düzenler, demokratik yöntemlerin tamamı laiklik ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkenin tarifinden de anlaşılacağı gibi, İslam'la bağdaşması mümkün değildir. Laik kelimesi latince'den (laicus) alınmış Fransızca bir terimdir. Ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, sistem, prensip, müessese demektir. Daha sonra kelimenin anlamı genişletilerek, dinî olmayan fikir, müessese, prensip, hukuk ve ahlaka da laik denilmiştir. Şu halde laik hukuk deyince bundan dinî olmayan, esaslarını dinden almayan hukuk; laik devlet deyince de dini esaslara dayanmayan devlet anlaşılır. Bizde meşrutiyet yıllarında ‘lâ dinî’ diye tercüme edilerek kullanılmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Tağut nedir?

Sözlük anlamı put olan tağut, söz konusu literatürde "insanları tanrıya ibadet etmekten alıkoyan cinlerin ve şeytanların ortak adı" olarak niteleniyor. Bu sözcük Arapça'da su taşkını anlamına gelen ''tağa'' sözcüğünden türüyor. "İnsanın doğru yoldan sapmasına neden olan her türlü kötü alışkanlık ve taşkınlık" olarak da nitelendiriliyor.