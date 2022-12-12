Nebati'nin EYT'lileri tiye aldı

Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden iktidar, son dönemde EYT sorununu yeniden gündemine aldı.

Son günlerde yoğunlaşan EYT gündemine ilişkin bir gazetecinin, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusunu tiye alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT mi?" diye yanıt verdi.

'Ayıptır, ayıp'

Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.