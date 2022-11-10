Nebati'den 'otomobilde ÖTV' açıklaması: İndirim yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin konuştu.

Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.