Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin konuştu.
Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.
yavuz karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Nebati'den 'otomobilde ÖTV' açıklaması: İndirim yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor' ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin konuştu.
Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.