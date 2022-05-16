Nebati'den konut sektörü açıklaması: Fiyatları fahiş şekilde arttıran 65 bin kişi bulduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müteahhitler ve emlak firmalarından temsilcilerle bir toplantı düzenledi. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen toplantı sırasında Nebati "kredi kampanyası sonrası 65 bin kişinin fiyatları fahiş şekilde artırdığını tespit ettiklerini" söyledi.

Nebati sosyal medya paylaşımındaysa, söz konusu toplantıda, "vatandaşların rahatlaması için adımların atılmasını görüştüklerini" belirtti. Bakan Nureddin Nebati, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.