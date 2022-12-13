Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler.

'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!

Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır.

Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."