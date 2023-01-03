Nebati'den enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Aralık'ta yüzde 1,18 artışla yıllık yüzde 64,27 olan tüketici enflasyon verilerini sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Yıllık enflasyonun düştüğünü öne süren Nebati, enflasyonda gerilemeyi sağlayan baz etkisine değinmedi.

Yurttaşların, enflasyona karşı uygulanan politikaların etkilerinin gelecek aylarda daha net hissedeceğini iddia eden Nureddin Nebati’nin açıklaması şöyle:

'Enflasyon yüzde 64,27'ye geriledi'

"Aralık ayında, aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu, 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

'Orta vadeli hedefin altında kapatıyoruz'

Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde eksi 0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli’miz sayesinde başarıyla geride bıraktık.

'Vatandaşlarımızın alım gücünü koruduk'

Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. Türkiye Ekonomi Modeli’miz çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz.”