Nebati'den enflasyon açıklaması: İnşallah düşüş yakın zamanda gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

Nebati, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir” dedi.

Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını kaydeden Nebati "bunun bir rekor olduğunu" söyledi.

Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirdi.

Nebati ayrıca Kur Korumalı Mevduat hesapları ile ilgili yaptığı açıklamasında da "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir" ifadelerini kullandı.