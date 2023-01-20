Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: 'Adeta beli kırılırcasına...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Kocaeli İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada enflasyonlar ilgili açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda düşük eğiliminin başladığını savunan Nebati "Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Kasım ayında burnunu kırdı, Aralık ayında çok güçlü bir şekilde adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi kendisini toplumun her kesiminde hissettirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Nebati "Enflasyon beklentileri bizim için en önemli kısmıydı, beklentiler de kırılmış durumda. Ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu, bize mücadelemizi hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda" diye konuştu.