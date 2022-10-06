Nebati'den Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Metro hattının temin izni geçen hafta imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" açıklamasına Bakan Nebati sosyal medyadan "Temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi bulduklarını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bunu aylardır imzalamadığını belirtti.

İmamoğlu paylaşımında "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.

Bakan Nebati, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu, “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı” projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"