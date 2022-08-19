Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizleri sevindirmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos tarihleri arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırımcı girişi gerçekleştiğini ve Merkez Bankası brüt rezervinin 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış gösterdiğini söyleyerek, ”Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir” dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli hakkında konuşan Nebati, “Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.