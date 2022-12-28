Nebati: Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"

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