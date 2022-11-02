Nebati: Ülkemizi enflasyon belasından kalıcı olarak kurtaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar attıklarını öne sürerek "Ülkemizi enflasyon belasından kalıcı olarak kurtaracağız" ifadesini kullandı.

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'nda konuşan Nebati, enflasyondan dolayı "olumsuz küresel gelişmeler" ve geçen yıl döviz kurunda yaşanan gelişmelerin sorumlu olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkındayız. Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar sürdürmeye devam edeceğiz, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde küresel fiyatlarda yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizi enflasyon belasından kalıcı olarak kurtaracağız. Öte yandan, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyonun üzerinde gerçekleştiriyor, kapsamlı destek paketlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz."

2022 yılının ilk yarısında yüzde 7,5 büyüme sağlandığını kaydeden Nebati, "8 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden ekonomimizde makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrekten bu yana kesintisiz artmaya devam ediyor. Bu durum, büyümemizin sağlıklı bir temel üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

'Turizm sektöründeki güçlü görünümün de sürüyor'

Nebati, Türkiye'nin son 22 ayda aylık ihracat rekorları kırdığını söylerken, turizm sektöründeki 'güçlü görünümün de sürdüğünü' ve 2021 yılındaki 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin 50 milyon ziyaretçiyle 44 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Nebati, "İlerleyen dönemde ihracat ve turizm gelirlerimizdeki artışın sürmesiyle birlikte Karadeniz doğal gazının da devreye alınması, elimizi önemli oranda güçlendirecektir" dedi.

'Ekonomiye güven artıyor'

Küresel düzeyde resesyon beklentilerine rağmen "ekonomiye yönelik güvenin artmaya başladığını" iddia eden Nebati, "Buna göre, mevsimsel düzeltilmiş Reel Kesim Güven Endeksi ekimde bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 102 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketici Güven Endeksi, önceki aya göre 3,9 puan artarak 76,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomik Güven Endeksi de bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 97,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kur Korumalı Mevduat'ın da katısıyla liradaki oynaklık azalmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye dönük Dünya Bankası, IMF ve OECD ülkelerinin ilgisi artıyor'

Nureddin Nebati, Türkiye'ye ilginin arttığını ve artacağını gözlemlediğini kaydederek şöyle devam etti:

"İlkbahar toplantılarında Washington'da Dünya Bankası, IMF, OECD ülkelerinin tüm temsilcileriyle yapılan toplantıda sorguluyorlardı. Bali'deki G20 toplantılarında 'neler oluyor' diye bakıyorlardı. Çok şükür, sonbahar toplantılarında Dünya Bankası, IMF, OECD ülkeleri, banka guvernörleri ve bakanlarla yaptığımız toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli artık dünyanın ilgi alanına girmiş durumda. En son Riyad'da gerçekleşen ve 7 bine yakın katılımcının bulunduğu ortamda Türkiye Ekonomi Modeli'ne olan ilginin, Türkiye ekonomisine olan ilginin ve Türkiye'yle tüm dünyadaki tedarikçilerin ve iş dünyasının ortaya koymuş olduğu bağlantı; Türkiye'nin hangi noktaya nasıl geldiğini göstermesi açısından umut verici, ümit verici ve en önemlisi de gittiğimiz yolun doğru olduğunu göstermesi açısından en önemli göstergelerden birisidir."

'Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 6,9 trilyon liraya ulaştı'

Nebati, "Öte yandan, reel sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılayan bankacılık sektörümüzün toplam kredi hacmi yılbaşına göre yüzde 41 artarak 6,9 trilyon liraya ulaşmıştır. Selektif kredi politikamızın bir sonucu olarak bugün ticari kredilerdeki artış oranının tüketici kredilerine göre daha yüksek seviyelerde olması da sevindiricidir" diye konuştu.

Bakan'dan MÜSİAD'a: 'Talepleriniz, beklentileriniz haklı'

Nebati, MÜSİAD Başkanı Asmalı'nın açılış konuşmasında kredi konusundaki sorunları dile getirmesi üzerine de şunları kaydetti:

"Elbette MÜSİAD, kurulduğu günden beri ne söylüyorsa doğru söylüyor. Kredilerdeki söylemlerinizi haklı ve doğru kabul ediyoruz. Dolayısıyla da gerek kredilerdeki ulaşım gerek kredilerdeki sürenin kısa olması bunlar gelip geçici... Yeni bir model, yeni bir iş anlayış ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimiz yol haritasını ortaya koyuyor. Talepleriniz, beklentileriniz haklı ve bu yönde de biz gerek Bankalar Birliği'yle yaptığımız toplantılarda gerek finansal kuruluşlarla yaptığımız toplantılar ve iş irliğiyle bu alandaki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaparak bizi taşıyan, yolumuzu çizen reel piyasanın önceliklerinin Türkiye önceliği olduğu noktasında hemfikir olduğumuzu da beyan etmek istiyorum."

'Türkiye'den dünyaya çözüm üreten yeni unicorn'ların çıkacağına ilişkin inancımızı artırıyor'

Nureddin Nebati, 2022'nin ilk yarısında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Böylece Türkiye, oyun sektöründe İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'da en çok yatırım alan ülke konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler girişimcilik ekosistemimizin daha fazla genişleyeceğine, Türkiye'den dünyaya çözüm üreten yeni unicorn'ların ve başarı hikayelerinin çıkacağına ilişkin inancımızı artırıyor. Genç girişimcilerimizi vergisel bakımdan da destekliyor, belirli bir süre boyunca gelir vergisinden ve SGK prim ödemesinden muaf tutuyoruz" diye konuştu.

'Marmaray'a da karşıydılar'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'a dönük eleştirileri hedef alarak şöyle konuştu:

Benzini yok diye üretimi askıya alınan ve hayallerimizi 61 yıl boyunca, yani bizim yaşam süremiz boyunca erteleyenler hep aynı insanlar olmuşlardır. Bunlar hep aynı şeyi yaparlar. Bir kere karamsardırlar. 'Olmaz, işlemez, yürümez…' Bunların diğer namı, diğer isimleri 'istemezükçülerdir'. Hep aynı şekilde hareket ederler. Bir de çok güzel de ötekileştirirler. Her şeye karşılar. Ülkenin menfaatine olan ne varsa engel koymak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Sorsanız bir taş üzerine bir taş koymayı bilmezler. Koyulmuş olan taşları da kaldırmak için güçlerini sarf ederler. Ama işte gerçekleşmeye başladığı andan sonra da ilk kullanıcıları emin olun hep onlardır"

Üçüncü köprüye ‘istemeyiz, olmaz...' Karamsar ya bunlar... Dürtüleri nereden geliyor? Şeytani... Biz iyimserler topluluğuyuz. İyi bakarız, iyi düşünürüz, iyi görürüz. Çünkü Rahmani bakıyoruz. Üçüncü köprüye, 'olmaz.' Yeni havalimanı 'o da olmaz.' 'Ulaşım merkezi aksı değişiyor. Artık buraya doğru geliyor. Tedbir almamız lazım' diyorsunuz. 'Olmaz.' Bu olmazcılar yıllarca Türkiye'de bir vizyon belgesinin üretilmesine de engel olmuşlardır. Elhamdülillah bizim dönemimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023, 2053, 2071 vizyon belgesi sunan bir ülkeyiz.

Marmaray'a da karşıydılar. Ülkenin yararına ne proje varsa lütfen arşivlere baksınlar, tamamına karşılar. Şimdi gene aynı şeyi yapıyorlar. Temel atıldığında 'fabrika nerede' dediler. Fabrika ortaya çıkmaya başladı. ‘Üretim bandı nerede’ dediler. Üretim bandını görmeye başladılar. ‘Seri üretim nerede' dediler. 'Seri üretime başlıyoruz' denildiğinde 'araç nerede' dediler. 'Araç burada' dediğinizde 'bunun yerlilik oranı ne kadar' dediler. Ya önce sen yerli ol, yerli olmayı öğren. Sen aracın içerisindeki yerliliği görürsün. 'Yeri otomobil yapamazsınız' diyenlere sesleniyorum; yerli otomobilimiz olacak, uçağımız da trenimiz de, füzemiz de, bombamız da, her şey yerli olacak. Çünkü burası yerli. Bundan sonra güzellikleri paylaşacağımız dönem geliyor. Geçtiğimiz 20 yıl kimi zaman sorunlar karşısında kimi zaman da milletimizin hayallerini gerçekleştirmek hedefiyle attığımız her adımın ne kadar yerinde ve isabetli olduğunun sayısız örnekleriyle biliyorsunuz. Bizler 'durmak yok, yola devam' anlayışıyla ilerliyoruz. Bu sebeple karşılaştığımız hiçbir sorun bizi asla tedirgin etmiyor, asla yolumuzdan alıkoymuyor."