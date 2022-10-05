Nebati: Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin "nöro ekonomi" ile ilgili açıklamasına ilişkin tartışmaları hatırlatmaları üzerine, “Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

Nebati ayrıca Türk bankalarının askıya aldığı Rus ödeme sistemi Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.

Nebati'nin “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” sözleri tartışma konusu olmuştu.