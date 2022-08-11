Neredeyse bir yıl içinde 7 TL seviyesinden 30 TL'ye kadar çıkan akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan ufak da olsa düşüşler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilginç bir açıklama geldi.

"Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24’lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz" diyen Nebati, "Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner" ifadesini kullandı.