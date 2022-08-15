Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat(KKM)'a yönelik eleştiride bulunanları hedef aldı. Nebati, "tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin KKM'yi tercih ettiğini" söylerken KKM'nin dövizde manipülasyon yapmak isteyenlerin yoluna taş koyduğunu iddia etti.

KKM'nin Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladığını öne süren Nebati, KKM'yi eleştirenlerin "iyi niyetinden şüphe ettiğini" de ekledi.

Bakan Nebati'nin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."