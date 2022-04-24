Nebati: Gerekirse gemileri karadan yürütürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada enflasyona ilişkin "Her yerde, her şerde bir hayrın olduğunu biliyoruz. 20 yılda kronikleşmiş bir çok sorunu nasıl yoluna koyduysak bugün sorunları da yoluna koyacağız, kimsenin kuşkusu olmasın" ifadesini kullandı.

Nebati "Kronik kötümserler felaket tellallığı yapsınlar. Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz. Birlikte atacağımız kararlı adımlarla aşılmaz dedikleri sorunları aşacağız" edi.

BloombergHT'nin haberine göre Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"- Küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun ülkemize de yansıdığının farkındayız. Problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için yolumuza devam ediyoruz.

- Her yerde, her şerde bir hayrın olduğunu biliyoruz. 20 yılda kronikleşmiş bir çok sorunu nasıl yoluna koyduysak bugün sorunları da yoluna koyacağız, kimsenin kuşkusu olmasın.

- ABD'de G20 toplantılarında da çok yoğun bir toplantı serisi gerçekleştirdik ve döndük.

- Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Tüm dünyada enflasyon en büyük sorun. Bunu daha çok konuşacağız. Üretici enflasyonu AB ülkelerinde rekor üstüne rekor kırıyor.

- Savaş büyüme tahminlerini yüzde 1 düşürdü. Ve tahminler sürekli güncelleniyor. Dünya bir ikilemle karşı karşıya enflasyon ve büyüme.

- Çevre ve iklim değişikliği konuları da önümüzdeki günlerde konuşulacak konular arasında.

- Savaşa rağmen mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

- Turizmde Rusya ve Ukrayna pazarının yerine açığı kapatacak çeşitliliğe sahibiz.

- Böylesine küresel bir ortamda G20 Maliye Bakanları Toplantısına katıldık. Ekim ayında da yapacağız. Çeşitli ülkelerin, merkez bankası başkanları ile son derece verimli görüşmeler yaptık.

- Muhataplarımıza ülkemiz hakkındaki son gelişmeler ve yatırım imkanları hakkında bilgi verdik.

-Uluslararası yatırımcıları ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik.

- Türkiye başka bir güzel yolda. Orada olsaydınız Türkiye'ye olan ilgi alaka ve beklentiyi görebilseydiniz.

- Bu ülke başka bir ülke bu ülke güçlü bir ülke.

- Özellikle sukuk ihracımızın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve yeni sukukları beklediklerini söylediler.

- Kronik kötümserler felaket tellallığı yapsınlar. Gerekirse gemileri karada yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz. Birlikte atacağımız kararlı adımlarla aşılmaz dedikleri sorunları aşacağız.

- Hazine ve Maliye bakanlığının tek çatı altında toplanması olaylara daha bütüncül bakmamıza olanak sağladı.

- 20 Aralık günü açıklanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) 782 milyar liraya ulaştı."