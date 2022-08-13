Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını iddia etti.

Nebati, Bakanlıkça gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek incelendiğini öne sürerken bu kapsamda suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit edildiğini öne sürdü.

Nebati ayrıca, enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletildiğini söyledi.

Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız." ifadelerini kullandı.