Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Her ne kadar bugün, enflasyon tüm dünyayla birlikte ülkemizin de en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş olsa da bu sorunu ülkemizde işsizlik ve durgunluğa sebebiyet vermeden çözebilecek tek adres yine AK Parti’dir." diye konuştu.

"Fiyat istikrarını, tüm ekonomi politikalarımızın merkezinde konumlandırarak, geçmişimizdeki bu başarı hikâyesini Türkiye Yüzyılı’nda kalıcı hale getirmeye kararlıyız." açıklamasında bulunan Nebati, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Enflasyonla olan mücadelemizde, ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacağız. Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz. Vurguladığım gibi, bizim önceliğimiz üretim ve istihdam. Nitekim son dönemde uluslararası kuruluşlar da bu konuda seslerini yükseltmeye başladı.

IMF Başkanı, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırma politikalarının, dünyanın geri kalanı üzerinde resesyon etkisine neden olabileceğini belirterek bu süreçte FED’i son derece ihtiyatlı ve dikkatli olmaya çağırdı. Dünya bir ikilemde. Söylemsel çatışmalar bir müddet sonra bütün dünyanın gündemine gelecek. Sorun sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu. Bu işler kuru sıkı yöntemlerle, biz çözeriz demekle olmuyor. Enflasyonu düşüreceğiz, enflasyonun büyük bir sorun olmadığını iddia eden mi var? Türkiye ekonomi modeli teorik altyapı oluştururken dünyadaki önde gelen insanlarla bir araya gelerek akademik formatı ortaya koyan bir anlayışla oluşturuldu.

Türkiye Ekonomi Modelimizi tasarlarken durgunluk ve yüksek işsizlik sorunlarıyla tekrar karşılaşmamak için, üretim ve istihdamı önceledik. Dünya küçülüyor. Elbette finansal söylemler çok önemli ama reel piyasa başka bir gerçekliktir.

Yükselen enflasyon ve hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruyacak politikaları hızla uygulamaya almayı da hiçbir şekilde ötelemedik.

Şunun altını çok net çizmek isterim: AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizde her alanda istikrarın adresi olmuştur.

Türkiye, AK Parti öncesi dönemde, yüksek enflasyon ve siyasi istikrarsızlıkların birbirini beslediği, derin bir bunalım içindeydi. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin güneş enerjisi ile sağlanması için Güneş Enerji Santralleri ve Sulama Kanalları Projesi’ni başlattık. Ayrıca, yenilenebilir enerji tesislerinin yerli teknolojiler içermesini de oldukça önemsiyoruz.

Dijital bankacılığın geliştirilmesi konusunda BDDK yakın zamanda önemli bir adım atarak dijital bankacılığın yasal altyapısını hayata geçirdi. Bugün itibarıyla Türkiye’de 4 dijital banka, yasal başvuru süreçlerini neticelendirerek dijital bankacılık lisanslarını almış durumdadır.

Attığımız adımlar sonrasında bugün güneş enerjimizin yüzde 75’i; rüzgâr ve biyokütle enerjimizin yüzde 65’i; jeotermal enerjimizin yüzde 55’i yerli teknolojilerle üretiliyor. İstanbul Finans Merkezi’nin Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlayacağı konusu Ekonomik Dönüşüm Zirvesinde birçok ekonomist tarafından dile getirildi.

Bizler de bu doğrultuda, İstanbul’un yeni finans merkezi olması konusunda hem bölgesel finansal ihtiyaçlara cevap verecek ürünleri hem de yasal düzenlemeleri kapsayan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."