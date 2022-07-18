Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, sevk edildiği mahkemede hakkında suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi.

Sosyal medyada canlı yayın

jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmasıyla çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlenmişti. İstanbul'da yakalanan Akçekaya, gözaltına alındı. Akçekaya'nın gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlattığı tespit edildi.

Akçekaya'nın 11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, burada bir gece konakladıktan sonra minibüsle Eceabat ilçesine geçtiği, olay günü de Eceabat'tan taksiyle Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirlendi.

Çiftlik evine gelip keşif yaptı

Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya'nın ilk olarak 11 Temmuz günü İstanbul Etiler'deki evinden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine otobüs ile geldiğini, buradan da taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti.

Akçekaya'nın bir gün sonra 12 Temmuz'da yine otobüs ile İstanbul'dan Gelibolu ilçesine, buradan minibüs ile Eceabat ilçesine geçtiği, ardından da taksiyle saat 21.45 sıralarında Karainabeyli köyüne ulaştığı belirlendi.

Arıkan'ın yalnız kalmasını bekledi

İddiaya göre, köye giden asfalt yol üzerinde taksiden inen Akçekaya'nın ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından çiftlik evine yaklaştı, 3 saat boyunca Arıkan'ın çiftlik evi gözetledi. Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan'ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Eker'in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapısından içeriye girdi. Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan'a arkasından yaklaşıp bıçaklamaya başladı.

Bu sırada Arıkan'ın son bir hamleyle cep telefonundan şoförü Şerif Eker'i aradığı ve 8 saniyelik bir görüşme yaptı. Arıkan'a 300 metre mesafedeki başka bir eve yatmaya giden şoför Şerif Eker, araca binerek hızlıca yardıma gitti.

Arıkan'ı 47, Eker'i 66 bıçak darbesiyle öldürdü

Bu sırada 47 bıçak darbesiyle Nazmi Arıkan'ı öldüren Ufuk Akçekaya, eve bir aracın geldiğini görünce saklandı. Şoför Şerif Eker eve girdiğinde kapının arkasında saklanan Ufuk Akçekaya tarafından bıçaklamaya başladı. Eker de 66 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.