NATO’dan ‘yoruma açık’ video... F-16 fotoğrafı üzerine ‘Tüm tehditlere karşı’ yazıldı

Son yıllarda başta S-400 ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye ve NATO arasında 'gerilim' yaşanırken, ilginç bir video gündeme geldi.

Dün NATO’nun ‘ittifak üyelerinin hava sahalarını koruyoruz’ notuyla paylaştığı videoda ‘bütün tehditlere karşı’ altyazısı geçtiği sırada Türk uçakları gösterildi.

Uçak devriyelerinin artırıldığı belirtilen videoda, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan duruma değinildi.

Videoyaya ilişkin 'yoruma açık' yorumları yapıldı.